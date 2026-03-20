У військовій частині викрили схему незаконних виплат: збитки перевищили 1 млн грн

На Донеччині посадовцю військової частини повідомили про підозру у зловживанні службовим становищем, що призвело до збитків понад 1 млн грн. Йдеться про незаконне нарахування грошового забезпечення особі, яка фактично не проходила службу.

Про це повідомляє Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Східного регіону.

За даними слідства, з листопада 2023 року по липень 2024 року підозрюваний складав розрахунково-платіжні відомості та безпідставно включив до них чоловіка, який формально був мобілізований на посаду розвідника-кулеметника у званні солдата.

Реклама

Реклама

Фактично ця особа не проходила військову службу і не брала участі у бойових діях.

Унаслідок таких дій військовій частині завдано збитків на суму 1 034 568 грн.

Підозру оголошено за ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України за процесуального керівництва Донецької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону.