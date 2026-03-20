        Кримінал

        У військовій частині викрили схему незаконних виплат: збитки перевищили 1 млн грн

        Галина Шподарева
        20 Березня 2026 17:16
        читать на русском →
        Військовий назаконно нарахував понад 1 млн грн формально мобілізованому / Фото ілюстративне: kadrovik.ua
        На Донеччині посадовцю військової частини повідомили про підозру у зловживанні службовим становищем, що призвело до збитків понад 1 млн грн. Йдеться про незаконне нарахування грошового забезпечення особі, яка фактично не проходила службу.

        Про це повідомляє Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Східного регіону.

        За даними слідства, з листопада 2023 року по липень 2024 року підозрюваний складав розрахунково-платіжні відомості та безпідставно включив до них чоловіка, який формально був мобілізований на посаду розвідника-кулеметника у званні солдата.

        Фактично ця особа не проходила військову службу і не брала участі у бойових діях.

        Унаслідок таких дій військовій частині завдано збитків на суму 1 034 568 грн.

        Підозру оголошено за ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України за процесуального керівництва Донецької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону.


        ТОП-новини

        Останні новини

        усі новини