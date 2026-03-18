        Суспільство

        Не тільки “Авіастар”: Генштаб підтвердив ураження авіаремонтного заводу у Новгородської області РФ

        Галина Шподарева
        18 Березня 2026 20:46
        читать на русском →
        Наслідки удару по авіаремонтному заводу / Фото: t.me/DniproOfficial
        17 березня підрозділи Сил оборони України уразили об’єкти 123-го авіаремонтного заводу в Росії. Йдеться про підприємство у місті Стара Русса Новгородської області.

        Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

        Ураження було завдано в межах заходів зі зниження спроможностей воєнно-промислового комплексу російського агресора.

        123-й авіаремонтний завод спеціалізується на повному циклі ремонту та модернізації літаків військово-транспортної авіації та їхніх комплектуючих. Підприємство має власну злітно-посадкову смугу, що дозволяє приймати важкі літаки безпосередньо на своїй території.

        За наявною інформацією, уражено ангар для обслуговування літаків типу Іл-76 та Л-410. Масштаби завданих збитків наразі уточнюються.

        Нагадаємо, раніше Генштаб ЗСУ повідомляв про удар по інфраструктурі авіабудівного заводу “Авіастар” у районі міста Ульянівськ в РФ, якого було завдано 16 березня.

        За інформацією OSINT-канала Dnipro Osint (Гарбуз), на території підприємства було зафіксовано три влучання.


        ТОП-новини

        Останні новини

        усі новини