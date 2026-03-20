The Guardian: США розглядають план захоплення острова Харк для тиску на Іран

США розглядають можливість окупації або блокади іранського острова Харк, щоб змусити Тегеран відкрити Ормузьку протоку. Це відбувається на тлі загострення ситуації на Близькому Сході та активних бойових дій у регіоні.

Про це пише The Guardian.

Як повідомляється, США готуються направити ще три військові кораблі та тисячі додаткових військових на Близький Схід. Водночас Дональд Трамп назвав союзників по НАТО “боягузами” за небажання “допомогти відкрити” Ормузьку протоку.

“Без США НАТО — паперовий тигр! Вони не хотіли приєднатися до боротьби, щоб зупинити ядерний Іран. Тепер, коли ця боротьба військово виграна, з дуже малим ризиком для них, вони скаржаться на високі ціни на нафту, які змушені платити, але не хочуть допомогти відкрити Ормузьку протоку, простий військовий маневр, який є єдиною причиною високих цін на нафту. Їм так легко це зробити, з таким малим ризиком. Боягузи, і ми це запам’ятаємо”, — написав Трамп.

Повідомлення про плани США щодо окупації або блокади іранського острова Харк, щоб змусити Тегеран відкрити Ормузьку протоку, з’явилися на тлі погроз з боку Ірану “вистежувати” чиновників і військових зі США та Ізраїлю по всьому світу.

“Ми спостерігаємо за вашими боягузливими чиновниками і командирами, пілотами та злими солдатами. Відтепер, виходячи з інформації, яку ми маємо про вас, набережні, курорти та туристичні й розважальні центри у світі не будуть безпечними”, — заявив речник збройних сил Ірану Абольфазл Шекарчі.

Повідомлення про можливу окупацію або блокаду острова Харк з’явилися попри попередні заяви Трампа, що він не схиляється до введення “наземних військ”.

Острів Харк є ключовим для експорту іранської нафти, і будь-яка спроба його захоплення, ймовірно, буде пов’язана з високими ризиками та спротивом.

Пентагон уже розгорнув 31-й експедиційний підрозділ морської піхоти — сили швидкого реагування чисельністю близько 2200 морських піхотинців — на Близькому Сході. Військові чиновники не повідомили, які завдання виконуватимуть морпіхи, направлені в регіон. Чиновники заявили, що USS Boxer разом із цим підрозділом також залишає США приблизно на три тижні раніше запланованого терміну. Яка саме їхня місія — невідомо.