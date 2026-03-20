Кількість українських експертів у країнах Близького Сходу зросла до 228, — Зеленський

У країнах Близького Сходу вже понад тиждень працюють українські фахівці у сфері безпеки та ППО. За словами Володимира Зеленського, їхня кількість зросла до 228 осіб.

Про це Президент України Володимир повідомив 20 березня.

Президент зазначив, що українські експерти перебувають у Катарі, ОАЕ та Саудівській Аравії, а також ведеться робота з Кувейтом і Йорданією.

Він не став розкривати деталі співпраці, підкресливши, що робота триває.

“Деталі не буду розголошувати. Ми працюємо поки що. Ми на місці”, — сказав Зеленський.

За його словами, місцеві фахівці з протиповітряної оборони мають високий рівень підготовки, зокрема у протидії балістичним загрозам. Водночас досвід боротьби з масованими атаками дронів, зокрема типу «шахед», є унікальним саме для України.

“Що стосується малої ППО, як працювати проти масованих ударів “шахедів”, окрім нашого, я думаю, ні у кого такого досвіду немає”, — зазначив президент.