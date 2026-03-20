Умєров назвав два напрямки, за якими українські команди працюють на Близькому Сході

У країнах Близького Сходу українські команди працюють над посиленням захисту від повітряних загроз та оцінкою безпекової ситуації. Протягом тижня секретар РНБО Рустем Умєров відвідав низку держав регіону та провів зустрічі з їхнім керівництвом.

Про це Рустем Умєров написав у Facebook.

Протягом останнього тижня Умєров відвідав ОАЕ, Саудівську Аравію, Катар, Кувейт та Йорданію, де провів зустрічі з керівництвом держав і профільними структурами. В кожній із цих країн працюють українські військові фахівці.

За словами Умєрова, робота зосереджена на двох напрямах. Перший — застосування українських технологій для протидії повітряним загрозам, зокрема атакам БпЛА. Другий — консультації з партнерами щодо оцінки безпекової ситуації та підготовки практичних рішень захисту неба з урахуванням українського досвіду.

Українські команди провели експертну оцінку захисту об’єктів критичної інфраструктури та напрацювали конкретні рішення. Також надаються рекомендації щодо підвищення ефективності окремих засобів протиповітряної оборони.

Окрім цього, розгорнуті підрозділи перехоплення для захисту цивільної та критичної інфраструктури, ведеться робота над розширенням зон прикриття.

Окремо визначено подальші кроки розвитку довгострокової співпраці у сфері безпеки з кожною з цих країн.