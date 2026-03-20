        Кримінал

        У Львові військового затримали за вимагання 7 тис. доларів за “працевлаштування” для бронювання

        Галина Шподарева
        20 Березня 2026 15:05
        читать на русском →
        Затримання підозрюваного військового / Фото: Поліція Львівщини
        У Львові правоохоронці повідомили військовослужбовцю про підозру у зловживанні впливом. Чоловік вимагав 7 тисяч доларів за сприяння у працевлаштуванні до військової медичної установи.

        Про це повідомили в ГУНП у Львівській області.

        За даними слідства, 36-річний львів’янин, солдат однієї з військових частин,  пообіцяв “клієнту” вплинути на посадовців військової медустанови, щоб забезпечити працевлаштування з метою отримання бронювання та уникнення мобілізації.

        Реклама
        Реклама

        Свої «послуги» підозрюваний оцінив у 7 тисяч доларів.

        Затримали ділка 10 березня. Йому повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 369-2 Кримінального кодексу України (зловживання впливом). Санкція статті передбачає від трьох до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна. Суд обрав йому запобіжний захід — тримання під вартою.

        Вилучені у затриманого військового документи та гроші / Фото: Поліція Львівщини

        Реклама
        Реклама

        усі новини