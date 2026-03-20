У Львові військового затримали за вимагання 7 тис. доларів за “працевлаштування” для бронювання

У Львові правоохоронці повідомили військовослужбовцю про підозру у зловживанні впливом. Чоловік вимагав 7 тисяч доларів за сприяння у працевлаштуванні до військової медичної установи.

Про це повідомили в ГУНП у Львівській області.

За даними слідства, 36-річний львів’янин, солдат однієї з військових частин, пообіцяв “клієнту” вплинути на посадовців військової медустанови, щоб забезпечити працевлаштування з метою отримання бронювання та уникнення мобілізації.

Свої «послуги» підозрюваний оцінив у 7 тисяч доларів.

Затримали ділка 10 березня. Йому повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 369-2 Кримінального кодексу України (зловживання впливом). Санкція статті передбачає від трьох до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна. Суд обрав йому запобіжний захід — тримання під вартою.