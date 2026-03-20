Псевдооперації за $9 тисяч: у Кривому Розі лікар робив надрізи для фіктивної інвалідності

У Кривому Розі правоохоронці викрили схему незаконного оформлення інвалідності для військовозобов’язаних. До оборудки були залучені лікарі, які підробляли документи та проводили псевдооперації.

У Кривому Розі викрили схему фіктивної інвалідності для ухилення від мобілізації / Фото: ОГП

Про це повідомили в Офісі генпрокурора. За даними слідства, організувала схему колишня медична посадовиця, яка підшуковувала клієнтів, координувала дії медиків та контролювала передачу коштів.

До схеми також залучили завідувача неврологічного відділення — т.в.о. голови ВЛК та лікаря-нейрохірурга.

Реклама

Реклама

Чоловіків оформлювали на стаціонарне лікування, після чого виготовляли пакет фіктивних медичних документів, зокрема підробляли результати МРТ та інші обстеження для встановлення ІІ або ІІІ групи інвалідності.

В одному із задокументованих випадків у травні 2025 року за 9 тисяч доларів організаторка запропонувала оформити вигадане захворювання.

У приватному медцентрі нейрохірург провів псевдооперацію — зробив надрізи на спині та одразу їх зашив, щоб залишити рубці, які виглядають як наслідки справжнього хірургічного втручання.

Після цього оформлювали фіктивні виписки про лікування, а клієнтів інструктували, як поводитися під час проходження комісій.

Наразі перевіряється причетність щонайменше 28 осіб, які могли скористатися схемою для отримання відстрочки та виїзду за кордон.

Під час обшуків вилучено майже 40 тисяч доларів, мобільні телефони, медичну документацію та чорнові записи.

Трьом учасникам повідомили про підозру, суд обрав їм запобіжний захід — тримання під вартою без альтернативи застави.