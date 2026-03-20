Стартував кешбек на пальне: як отримати до 1000 грн на місяць

В Україні стартувала програма кешбеку на пальне, яка дозволяє отримати до 15% повернення коштів за заправку. Максимальна сума кешбеку становить 1000 грн на місяць.

Про це повідомили в Мінцифри.

Програма діятиме з 20 березня до 1 травня. Розмір кешбеку залежить від типу пального: 15% — для дизеля, 10% — для бензину та 5% — для автогазу.

Реклама

Реклама

Загальний ліміт у межах програми «Національний кешбек» становить 3000 грн.

У відомстві зазначили, що для користувачів, які вже підключені до програми, кешбек нараховуватиметься автоматично при оплаті відповідною банківською карткою.

Щоб долучитися, необхідно підключити банківські картки до програми, відкрити картку «Національний кешбек» у банку та прив’язати її у застосунку «Дія».

Інформація про нарахування коштів з’являтиметься у застосунку вже наступного дня після оплати.

Програму реалізують Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України спільно з Мінцифрою та мережами АЗС.