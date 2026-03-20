Над чим працюють українські фахівці у країнах Затоки: Умєров доповів Зеленському

Українські команди працюють із п’ятьма державами регіону Затоки над протидією дронам, зокрема «шахедам». Також є запити на експертну підтримку від США та європейських партнерів.

Про це повідомив Володимир Зеленський за підсумками доповіді міністра оборони Рустема Умєрова.

За словами президента, українські фахівці вже надали експертні оцінки та допомагають будувати системи захисту. Паралельно опрацьовуються нові запити від інших держав.

Рустем Умєров повідомив, що протягом тижня відвідав ОАЕ, Саудівську Аравію, Катар, Кувейт та Йорданію, де провів зустрічі з керівництвом країн. Українські військові фахівці працюють у кожній із цих держав за координацією РНБО.

Робота зосереджена на двох напрямах: застосування українських технологій для протидії повітряним загрозам, зокрема атакам БПЛА, а також консультації щодо оцінки безпекової ситуації та підготовки практичних рішень захисту неба.

За результатами роботи проведено експертну оцінку захисту критичної інфраструктури, надано рекомендації щодо підвищення ефективності засобів ППО та розгорнуто підрозділи перехоплення для захисту цивільних об’єктів.

Окремо сторони обговорили розвиток довгострокової співпраці у сфері безпеки.

Зеленський також повідомив, що Україна зацікавлена у стабілізації ситуації навколо Ірану через її вплив на світові ринки енергоносіїв. Крім того, доручено оцінити міжнародні ініціативи щодо безпеки в Ормузькій протоці та готовність країн брати участь у стабілізаційних місіях.