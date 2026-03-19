        Сили Оборони знешкодили 109 ворожих БПЛА

        Віктор Алєксєєв
        19 Березня 2026 08:13
        Ілюстративне фото / Фото НГУ
        Ілюстративне фото / Фото НГУ

        У ніч на 19 березня (з 18:00 18 березня) противник атакував 133 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів, близько 70 із них – “шахеди”.

        Про це повідомили в Командуванні Повітряних сил ЗСУ.

        “За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 109 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас і дронів інших типів на півночі, півдні, заході та сході країни.

        Реклама
        Реклама

        Зафіксовано влучання 20 ударних БпЛА на 11 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 7 локаціях”, – йдеться у повідомленні.

        Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА.


        Реклама
        Реклама

