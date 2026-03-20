В Одесі під час затримання військовозобов’язаного пролунали постріли: пояснення ТЦК

У Пересипському районі Одеси під час затримання чоловіка, який перебував у розшуку за самовільне залишення військової частини, виник конфлікт із сторонніми особами. Один із військовослужбовців здійснив попереджувальний постріл у повітря.

Про це повідомили в Одеському обласному ТЦК та СП.

За їхніми даними, інцидент стався 17 березня під час планових заходів оповіщення. Під час перевірки документів було виявлено громадянина, який перебуває у розшуку за статтею 407 Кримінального кодексу України. Після вимоги прослідувати для з’ясування обставин чоловік намагався втекти, після чого його затримали із застосуванням фізичного впливу.

У ТЦК зазначили, що під час затримання втрутилися сторонні особи, які застосували силу, сльозогінний газ та намагалися заблокувати службовий транспорт. У відповідь один із військовослужбовців використав шумовий пристрій і здійснив попереджувальний постріл у повітря.

Після цього ситуацію вдалося стабілізувати, а затриманого передали правоохоронним органам.

У відомстві наголосили, що дії групи здійснювалися в межах законодавства. Водночас призначено службову перевірку щодо застосування шумового пристрою.

У ТЦК також заявили, що перешкоджання діяльності військовослужбовців тягне за собою юридичну відповідальність та закликали користуватися перевіреною інформацією.