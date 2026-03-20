У Києві затримали офіцера ЗСУ, який за $9 тисяч обіцяв перевести бійця у тил

У Києві правоохоронці затримали військовослужбовця, який вимагав 9 тисяч доларів за сприяння у переведенні бійця з передової частини до тилу. Його викрили під час отримання частини неправомірної вигоди.
Про це повідомили в поліції Києва. За даними слідства, 35-річний офіцер, який займається кадровими питаннями, запропонував військовослужбовцю допомогу у переведенні до іншої частини на більш безпечну ділянку.
Фігурант стверджував, що має вплив на посадових осіб військового командування і може посприяти ухваленню рішення.
За свої «послуги» він вимагав 9 тисяч доларів: 6 тисяч — як аванс, ще 3 тисячі — після переведення.
Правоохоронці задокументували злочин та затримали підозрюваного після передачі першої частини коштів.
Слідчі повідомили йому про підозру у пособництві в одержанні неправомірної вигоди службовою особою.
Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі.
Наразі тривають слідчі дії.