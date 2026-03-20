        Кримінал

        У Києві затримали офіцера ЗСУ, який за $9 тисяч обіцяв перевести бійця у тил

        Сергій Бордовський
        20 Березня 2026 11:23
        У Києві правоохоронці затримали військовослужбовця, який вимагав 9 тисяч доларів за сприяння у переведенні бійця з передової частини до тилу. Його викрили під час отримання частини неправомірної вигоди.

        У Києві затримали офіцера ЗСУ за схему переведення з фронту / Фото: Нацполіція

        Про це повідомили в поліції Києва. За даними слідства, 35-річний офіцер, який займається кадровими питаннями, запропонував військовослужбовцю допомогу у переведенні до іншої частини на більш безпечну ділянку.

        Фігурант стверджував, що має вплив на посадових осіб військового командування і може посприяти ухваленню рішення.

        За свої «послуги» він вимагав 9 тисяч доларів: 6 тисяч — як аванс, ще 3 тисячі — після переведення.

        Правоохоронці задокументували злочин та затримали підозрюваного після передачі першої частини коштів.

        Слідчі повідомили йому про підозру у пособництві в одержанні неправомірної вигоди службовою особою.

        Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі.

        Наразі тривають слідчі дії.


