Через атаку РФ знеструмлено ядерну установку у Харкові — МАГАТЕ

Ядерна установка «Джерела нейтронів» у Харкові була знеструмлена після атаки на електропідстанцію. У МАГАТЕ наголосили на ризиках для ядерної безпеки через нестабільність енергопостачання.

Про це повідомляє МАГАТЕ.

За даними агентства, у ніч на 11–12 березня внаслідок атаки було зруйновано електропідстанцію поблизу Харківського фізико-технічного інституту, через що установка залишалася відключеною від електромережі до 13 березня.

Під час відсутності зовнішнього електропостачання об’єкт працював завдяки аварійним дизельним генераторам.

У МАГАТЕ зазначили, що ці події свідчать про вразливість енергетичної інфраструктури, яка критично важлива для ядерної безпеки.

Генеральний директор агентства Рафаель Гроссі підкреслив, що нестабільність енергомережі та ризики для зовнішнього живлення впливають на безпеку ядерних об’єктів в Україні.

Також агентство повідомило про інші інциденти, пов’язані з енергопостачанням, зокрема на Запорізькій АЕС та Чорнобильській АЕС.

Зокрема, Чорнобильська станція була тимчасово відключена від однієї з ліній електропередачі після атаки на підстанцію, що призвело до автоматичного запуску дизельних генераторів.

МАГАТЕ наголосило, що подібні випадки демонструють крихкість системи електропостачання та її значення для безпечної роботи ядерних об’єктів.