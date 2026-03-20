У центрі Харкова планували вибухи біля адмінбудівель: затримано агента рф

СБУ та Нацполіція затримали агента РФ, який готував серію терактів у центрі Харкова. Зловмисника викрили під час виготовлення саморобних вибухових пристроїв. Про це повідомили в Управлінні СБУ в Харківській області.
За даними слідства, фігурант мав виготовити СВП та закласти їх біля адміністративних будівель у прифронтовому місті.
Російські спецслужби планували дистанційно підірвати вибухівки у годину пік за допомогою дзвінків на мобільні телефони, якими були споряджені пристрої.
Правоохоронці затримали агента «на гарячому» в орендованій квартирі, де він виготовляв вибухівку.
За матеріалами справи, виконавцем був 18-річний наркозалежний, якого завербували через Telegram-канал із пошуку «легких грошей на дозу».
За інструкціями куратора з РФ він придбав компоненти для виготовлення бомб та почав їх збирати з підручних засобів.
Під час обшуків у помешканні вилучено 2,5 літра хімічної рідини, електричні компоненти для підриву та смартфон із доказами співпраці з окупантами.
Затриманому повідомили про підозру у пособництві у підготовці теракту, вчиненому за попередньою змовою групою осіб.
Наразі він перебуває під вартою. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.