У центрі Харкова планували вибухи біля адмінбудівель: затримано агента рф

СБУ та Нацполіція затримали агента РФ, який готував серію терактів у центрі Харкова. Зловмисника викрили під час виготовлення саморобних вибухових пристроїв. Про це повідомили в Управлінні СБУ в Харківській області.

За даними слідства, фігурант мав виготовити СВП та закласти їх біля адміністративних будівель у прифронтовому місті.

Російські спецслужби планували дистанційно підірвати вибухівки у годину пік за допомогою дзвінків на мобільні телефони, якими були споряджені пристрої.

Правоохоронці затримали агента «на гарячому» в орендованій квартирі, де він виготовляв вибухівку.

За матеріалами справи, виконавцем був 18-річний наркозалежний, якого завербували через Telegram-канал із пошуку «легких грошей на дозу».

За інструкціями куратора з РФ він придбав компоненти для виготовлення бомб та почав їх збирати з підручних засобів.

Під час обшуків у помешканні вилучено 2,5 літра хімічної рідини, електричні компоненти для підриву та смартфон із доказами співпраці з окупантами.

Затриманому повідомили про підозру у пособництві у підготовці теракту, вчиненому за попередньою змовою групою осіб.

Наразі він перебуває під вартою. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.