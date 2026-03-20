        Економіка

        Україна почала підготовку до зими: на захист енергетики виділили 12,85 млрд грн

        Сергій Бордовський
        20 Березня 2026 14:18
        читать на русском →
        Виїзне засіданні уряду в Одесі / Фото: КМУ

        Уряд виділив 12,85 млрд грн на перші роботи з підготовки до наступної зими в межах планів стійкості регіонів. Кошти підуть на 209 об’єктів критичної інфраструктури в прифронтових регіонах і Київській області.

        Про це повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.

        Рішення ухвалили на виїзному засіданні уряду в Одесі. Із загальної суми 3,5 млрд грн спрямують на захист 24 високовольтних підстанцій силами Агентства відновлення, ще 9,4 млрд грн отримають прифронтові області та Київщина для облаштування захисних споруд на розподільчих підстанціях і інших об’єктах критичної інфраструктури.

        За словами Свириденко, уряд уже розпочав підготовку до наступного опалювального сезону. Серед пріоритетів — захист енергооб’єктів, розвиток розподіленої генерації, забезпечення додатковими джерелами живлення об’єктів тепло- і водопостачання, а також децентралізація теплопостачання.

        Під час поїздки в Одеську область прем’єрка заслухала керівників Одеської, Миколаївської та Херсонської ОВА щодо реалізації планів стійкості. На першочергові об’єкти Одещина отримає 582,3 млн грн, Миколаївщина — 280,7 млн грн, Херсонщина — 97,5 млн грн.

        Плани стійкості регіонів передбачають комплекс заходів для підготовки енергосистеми та ЖКГ до зими. Їх розробили уряд спільно з обласними адміністраціями та органами місцевого самоврядування.

        Загальна потреба у фінансуванні таких заходів оцінюється у 278 млрд грн. Уряд працює над залученням коштів міжнародних партнерів, а також передбачає співфінансування з боку громад.

        Роботи вже розпочалися, і завданням є їх своєчасне виконання.


