44-річний киянин одружився з 80-річною тещею, щоб виїхати за кордон

Киянин намагався виїхати з України, уклавши шлюб зі своєю 80-річною тещею. Прикордонники викрили схему та відмовили подружжю у пропуску.

Про це повідомили в Державній прикордонній службі України.

Інцидент стався у пункті пропуску «Могилів-Подільський», куди на виїзд прибули 44-річний чоловік разом із 80-річною жінкою з інвалідністю. Подружжя стверджувало, що перебуває у шлюбі, попри значну різницю у віці.

Під час перевірки «закохані» почали плутатися у відповідях і не змогли узгоджено пояснити деталі спільного життя. Згодом з’ясувалося, що жінка є матір’ю цивільної дружини чоловіка, яка наразі перебуває за кордоном.

У ДПСУ зазначили, що таким чином чоловік намагався незаконно виїхати з України, використовуючи фіктивну легенду про шлюб.

У пропуску через державний кордон подружжю відмовили. Інформацію про виявлення ознак кримінального правопорушення передали до Національної поліції.