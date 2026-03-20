Кредит у 90 млрд євро для України заблоковано, але кошти нададуть — ЄС

Багатомільярдний кредит Україні від Європейського Союзу залишається заблокованим через позицію Угорщини, однак кошти все одно будуть надані. Про це заявили лідери ЄС за підсумками саміту.

Очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн зазначила, що кредит заблокований, оскільки один із лідерів не дотримався свого слова.

«Кредит залишається заблокованим, оскільки один лідер не дотримується свого слова. Але дозвольте мені повторити те, що я вже сказала в Києві. Ми виконаємо свою обіцянку так чи інакше», – заявила вона.

Президент Євроради Антоніу Кошта також запевнив, що Україна отримає кошти, попри блокування.

За його словами, під час саміту лідери не обговорювали повторно питання фінансування, натомість чітко засудили позицію прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана.

Кошта наголосив, що жоден лідер не може шантажувати інституції Європейського Союзу і всі мають дотримуватися своїх зобов’язань.

Він також привітав рішення України відремонтувати нафтопровід «Дружба», який постачає російську нафту до Угорщини та Словаччини, протягом шести тижнів.

За словами президента Євроради, Росія атакувала цей трубопровід 23 рази, і Україна щоразу його відновлювала.

Кошта назвав позицію Угорщини неприйнятною та зазначив, що лідери ЄС прямо засудили таку поведінку.

Водночас прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан не змінив своєї позиції та заявив, що Україна має спершу відновити транспортування російської нафти через «Дружбу».