Ізраїль завдав нових ударів по Ірану: що відомо

Ізраїль у п’ятницю розпочав нову хвилю ударів по Ірану на тлі подальшої ескалації конфлікту. Бойові дії вже призвели до тисяч загиблих і вплинули на глобальну економіку.

Про це повідомляє Reuters.

За даними ізраїльських військових, удари спрямовані по інфраструктурі в центрі Тегерана. Деталі операції не розкриваються.

У ніч на п’ятницю Бахрейн, Кувейт і Об’єднані Арабські Емірати повідомили про ракетні атаки, тоді як Іран раніше завдавав ударів по енергетичній інфраструктурі регіону.

Зокрема, Іран атакував промисловий комплекс Ras Laffan у Катарі, що обробляє близько п’ятої частини світового зрідженого природного газу. Пошкодження можуть потребувати років для відновлення.

Також було атаковано головний порт Саудівської Аравії на Червоному морі.

Попри це, ціни на нафту у п’ятницю знизилися після заяв європейських країн і Японії про готовність сприяти забезпеченню безпечного судноплавства через Ормузьку протоку, а також через наміри США збільшити видобуток.

Президент США Дональд Трамп заявив, що просив прем’єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу не повторювати удари по енергетичній інфраструктурі Ірану. За його словами, Ізраїль діяв самостійно під час атаки на газове родовище South Pars.

Водночас розвідка США зазначає, що цілі Вашингтона та Ізраїлю у війні відрізняються.

Іран заявив, що атаки на його енергетичну інфраструктуру означають «новий етап війни», і пригрозив подальшими ударами по енергетичних об’єктах США та їхніх союзників.

За словами глави QatarEnergy, атаки Ірану вивели з ладу близько шостої частини потужностей Катару з експорту СПГ, що оцінюється у 20 млрд доларів на рік, а відновлення може тривати від трьох до п’яти років.

Також ізраїльські медіа повідомили про удар Ірану по нафтових об’єктах у порту Хайфи, який спричинив пошкодження без жертв.