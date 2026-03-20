        Нічна атака дронів: ППО збила або подавила 133 із 156 ворожих БпЛА

        Сергій Бордовський
        20 Березня 2026 08:27
        Захисники українського неба / Фото: Повітряне командування "Південь"
        У ніч на 20 березня російські війська атакували Україну 156 ударними безпілотниками різних типів. Сили протиповітряної оборони збили або подавили 133 з них.

        Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

        За їхніми даними, противник застосував БпЛА типу Shahed, «Гербера», «Італмас» та інші, запущені з території РФ і тимчасово окупованого Криму. Близько 90 із них становили «шахеди».

        Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби, безпілотних систем і мобільні вогневі групи.

        Станом на 08:00 підтверджено знищення або придушення 133 ворожих дронів.

        Водночас зафіксовано влучання 19 ударних БпЛА на 13 локаціях, а також падіння уламків збитих дронів на 7 локаціях.

        У Повітряних силах зазначили, що атака триває, у повітряному просторі залишаються кілька ворожих безпілотників.


