Нічна атака дронів: ППО збила або подавила 133 із 156 ворожих БпЛА

У ніч на 20 березня російські війська атакували Україну 156 ударними безпілотниками різних типів. Сили протиповітряної оборони збили або подавили 133 з них.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

За їхніми даними, противник застосував БпЛА типу Shahed, «Гербера», «Італмас» та інші, запущені з території РФ і тимчасово окупованого Криму. Близько 90 із них становили «шахеди».

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби, безпілотних систем і мобільні вогневі групи.

Станом на 08:00 підтверджено знищення або придушення 133 ворожих дронів.

Водночас зафіксовано влучання 19 ударних БпЛА на 13 локаціях, а також падіння уламків збитих дронів на 7 локаціях.

У Повітряних силах зазначили, що атака триває, у повітряному просторі залишаються кілька ворожих безпілотників.