Росія запустила 236 БпЛА: зафіксовано 32 влучання у різних регіонах

У ніч на 19 квітня російські війська здійснили масовану атаку безпілотниками по Україні. Сили протиповітряної оборони знищили або подавили 203 ворожі дрони.

У ніч на 19 квітня (із 17:30 18 квітня) противник атакував Україну 236 ударними безпілотниками типу Shahed, Гербера, Італмас та дронами інших типів із напрямків Курськ, Орел, Брянськ, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ, Шаталово, а також із тимчасово окупованих територій Донецька та Криму, повідомили у Повітряні сили ЗСУ.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби, безпілотних систем і мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними станом на 08:00, сили ППО збили або подавили 203 ворожі БпЛА на півночі, півдні та сході країни.

Водночас зафіксовано влучання 32 ударних безпілотників на 18 локаціях, а також падіння уламків на восьми локаціях. Атака триває, у повітряному просторі залишаються ворожі дрони.