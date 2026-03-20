У ЄС обговорюють, чи продовжувати тимчасовий захист для українців на шостий рік

Європейський Союз розглядає можливість продовження тимчасового захисту для українців, які виїхали через війну, ще на один рік. Йдеться про потенційне продовження програми вже до шостого року її дії.

Про це повідомляє Euractiv.

За даними видання, наступного тижня європейські дипломати проведуть технічні консультації щодо можливого продовження програми та її умов, зокрема щодо персонального і географічного охоплення.

Директива про тимчасовий захист була запроваджена у березні 2022 року після повномасштабного вторгнення Росії та надала мільйонам українців доступ до проживання і роботи в ЄС.

Наразі близько 4,35 млн українців користуються цим статусом у країнах Євросоюзу. Найбільше — у Німеччині, Польщі та Чехії.

Водночас перехід до більш стабільного правового статусу відбувається повільно та нерівномірно між країнами ЄС.

У документі, підготовленому до обговорення, зазначається, що кількість переходів на інші види проживання залишається низькою, а можливості для цього суттєво відрізняються залежно від країни.

Серед варіантів, які розглядаються, — часткове згортання програми та перетворення її на обмежений статус для найбільш вразливих осіб або тих, хто не може отримати інший правовий статус.

Також обговорюється, чи має рішення про продовження ухвалюватися на рівні ЄС, чи країнам-членам варто самостійно визначати підхід до різних категорій українців.

Спецпредставниця Єврокомісії з питань українців у ЄС Ільва Йоханссон заявила, що п’яти років тимчасового захисту достатньо, і навіть у разі продовження потрібен новий підхід.

У ЄС наголошують, що у разі подальшого продовження програми її формат може змінитися — зокрема щодо тривалості та кола осіб, на яких вона поширюватиметься.