Помер Патріарх Філарет: Епіфаній закликав українців до молитви

Патріарх Філарет помер 20 березня на 98-му році життя після загострення хронічних хвороб. Митрополит Епіфаній закликав вірян до молитви за упокій його душі.

Про це повідомили в Київській митрополії Православної церкви України.

Зазначається, що Філарет був Почесним Патріархом Київським і всієї Руси-України та відійшов у вічність після багаторічного служіння Церкві — на 77-му році чернецтва та 65-му році архієрейства.

Митрополит Епіфаній висловив співчуття рідним і близьким спочилого та наголосив, що його діяльність посідає особливе місце в історії української церкви й держави. За його словами, саме завдяки рішенню Філарета стало можливим проведення Об’єднавчого собору 2018 року та створення Православної церкви України з отриманням Томосу про автокефалію.

У ПЦУ закликали духовенство і вірян підносити молитви за спокій душі новопреставленого Патріарха. Інформацію про прощання, відспівування та поховання обіцяють повідомити окремо.

Патріарх Філарет (Михайло Денисенко) був багаторічним очільником Української православної церкви Київського патріархату та одним із ключових діячів у боротьбі за автокефалію української церкви. У 2019 році йому присвоєно звання Героя України.