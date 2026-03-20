Ціни на нафту впали після заяви лідерів семи країн щодо Ормузької протоки

Ціни на нафту у п’ятницю знизилися після заяв США та союзників про наміри забезпечити безпечне судноплавство через Ормузьку протоку і збільшити постачання. Водночас ринки залишаються чутливими до ризиків ескалації на Близькому Сході.

Про це повідомляє Reuters.

Ф’ючерси на Brent знизилися на 0,4% — до 108,26 долара за барель, тоді як американська нафта WTI подешевшала на 0,9% — до 95,27 долара.

Реклама

Реклама

На ціни вплинули заяви європейських країн і Японії про готовність долучитися до забезпечення безпечного проходу суден через Ормузьку протоку, через яку проходить близько 20% світових поставок нафти і скрапленого газу.

Міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що Вашингтон може розглянути зняття санкцій із іранської нафти, яка наразі перебуває на танкерах, а також не виключив нового вивільнення нафти зі стратегічного резерву США.

Попри падіння в п’ятницю, Brent за підсумками тижня може зрости майже на 5% після ударів Ірану по енергетичній інфраструктурі країн Перської затоки, які призвели до скорочення видобутку.

Аналітики зазначають, що частина «воєнної премії» в цінах зменшилася після сигналів про можливу деескалацію, однак ринок залишається вразливим до ситуації навколо Ормузької протоки.

Також очікується зростання видобутку нафти у штаті Північна Дакота в США завдяки відновленню роботи свердловин та послабленню зимових обмежень.