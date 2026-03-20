Схеми на сотні мільйонів: поліція проводить 70 обшуків у лікарнях по всій Україні

Нацполіція проводить 70 обшуків у медичних закладах по всій Україні у межах розслідування схем привласнення бюджетних коштів. Йдеться про фіктивні медичні послуги та маніпуляції з даними в електронній системі охорони здоров’я. Про це повідомили в Нацполіції.

Нацполіція проводить масштабні обшуки у медичній сфері / Фото: Нацполіція

За попередніми оцінками, сума збитків може сягати сотень мільйонів гривень.

Слідчі Головного слідчого управління Нацполіції та оперативники Департаменту стратегічних розслідувань спільно з територіальними підрозділами, прокуратурами, за сприяння Міністерства охорони здоров’я та Національної служби здоров’я України проводять комплекс заходів для фіксації протиправної діяльності та встановлення всіх причетних осіб.

Досудове розслідування здійснюється за фактами привласнення та розтрати майна, зловживання владою або службовим становищем, службового підроблення, втручання в роботу автоматизованих систем, службової недбалості та легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом.

Санкції інкримінованих статей передбачають до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Наразі тривають слідчі дії. Додаткову інформацію обіцяють оприлюднити згодом.