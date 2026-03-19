Нічна атака на Одесу: пошкоджені багатоповерхівки, є постраждалі

У ніч на сьогодні російські війська атакували житлові квартали Одеси. За попередніми даними, постраждали троє людей.

Росіяни вдарили по житлових кварталах Одеси: виникли пожежі / Фото ДСНС

Як повідомили в ДСНС, унаслідок удару частково зруйновані квартири на 18-му та 19-му поверхах 25-поверхового житлового будинку, де виникла пожежа.

Також зафіксовано руйнування та загоряння у двоповерховому житловому будинку. В іншому житловому секторі зруйновано другий поверх триповерхового будинку, де загорілися квартири та припаркований поруч легковий автомобіль. Загалом пошкоджено понад 10 автомобілів.

Реклама

Реклама

З будинку врятовано трьох людей. Психологи ДСНС надали допомогу 19 громадянам, серед яких троє дітей. Крім того, виникла пожежа у квартирі на 14-му поверсі 22-поверхового будинку, звідки евакуювали 70 осіб.

Також зафіксовано пошкодження транспортних засобів на території одного з комунальних підприємств.