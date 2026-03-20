Трамп пожартував про Перл-Гарбор на зустрічі з прем’єркою Японії — реакція викликала резонанс

Під час зустрічі в Білому домі Дональд Трамп згадав атаку на Перл-Гарбор, відповідаючи на запитання про удари по Ірану. Його слова викликали помітну реакцію прем’єр-міністерки Японії Санае Ткаїчі.

Про це повідомляє BBC.

Журналіст запитав, чому США не попередили союзників про удари по Ірану 28 лютого. У відповідь Трамп сказав: «Хто краще знає про раптовість, ніж Японія? Чому ви не сказали мені про Перл-Гарбор?».

За словами журналістки видання Yomiuri Shimbun, реакція Ткаїчі була «очевидною»: вона широко розплющила очі, відкинулася назад і виглядала здивованою. Деякі присутні у залі відреагували сміхом, однак висловлювання викликало і відчуття незручності.

Окремі співрозмовники агентств зазначили, що прем’єрка опинилася у складній ситуації, але змогла уникнути загострення під час розмови.

Атака на Перл-Гарбор 7 грудня 1941 року стала причиною вступу США у Другу світову війну. Тоді загинули понад 2 300 американських військових і десятки цивільних. Згодом війна між США та Японією завершилася після скидання атомних бомб на Хіросіму і Нагасакі у 1945 році.

Після війни країни стали союзниками, і їхні лідери зазвичай уникають публічних згадок про цей період, зосереджуючись на примиренні.

Перед візитом до Вашингтона Ткаїчі очікувала складних переговорів, зокрема через відмову Японії підтримати ініціативи США щодо Ормузької протоки. Водночас під час зустрічі Трамп назвав країни «друзями», а Японія разом із іншими державами заявила про готовність сприяти безпечному судноплавству в регіоні.