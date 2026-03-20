        Події

        На Донеччині знищили російський гелікоптер Ка-52 і його екіпаж: Мадяр показав повне відео

        Галина Шподарева
        20 Березня 2026 14:42
        читать на русском →
        Російський гелікоптер Ка-52 / Скриншот
        Російський гелікоптер Ка-52 / Скриншот

        На Покровському напрямку українські військові знищили російський гелікоптер Ка-52 за допомогою FPV-дрона. Після аварійної посадки екіпаж намагався евакуюватися, однак був ліквідований.

        Про це повідомив командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт “Мадяр” Бровді.

        Російський гелікоптер було уражено оптоволоконним FPV-дроном пілотами екіпажу “Балтика” 1 батальйону “Хижаки висот” 59 бригади Сил безпілотних систем у районі населеного пункту Надіївка Донецької області.

        Унаслідок ураження гелікоптер здійснив аварійну посадку, після чого його екіпаж намагався врятуватися.

        До операції долучилися пілоти 1 батальйону 414 окремої бригади “Птахи Мадяра”, які за допомогою дронів завершили ураження.


        ТОП-новини

        Останні новини

        усі новини