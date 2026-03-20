На Донеччині знищили російський гелікоптер Ка-52 і його екіпаж: Мадяр показав повне відео

На Покровському напрямку українські військові знищили російський гелікоптер Ка-52 за допомогою FPV-дрона. Після аварійної посадки екіпаж намагався евакуюватися, однак був ліквідований.
Про це повідомив командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт “Мадяр” Бровді.
Російський гелікоптер було уражено оптоволоконним FPV-дроном пілотами екіпажу “Балтика” 1 батальйону “Хижаки висот” 59 бригади Сил безпілотних систем у районі населеного пункту Надіївка Донецької області.
Унаслідок ураження гелікоптер здійснив аварійну посадку, після чого його екіпаж намагався врятуватися.
До операції долучилися пілоти 1 батальйону 414 окремої бригади “Птахи Мадяра”, які за допомогою дронів завершили ураження.