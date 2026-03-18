        Україна та Іспанія підписали чотири угоди у сфері ППО, — Зеленський

        Галина Шподарева
        18 Березня 2026 14:46
        Володимир Зеленський зустрівся з керівництвом Sener Aerospace & Defence / Фото: Офіс президента
        Володимир Зеленський зустрівся з керівництвом Sener Aerospace & Defence / Фото: Офіс президента

        18 березня у Мадриді українські виробники підписали чотири документи про співпрацю з іспанськими партнерами. Більшість із них укладено з групою Sener у сфері ракетних технологій та ППО.

        Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський.

        Під час візиту до Іспанії президент України провів зустріч із керівництвом іспанської групи Sener Aerospace & Defence. Результат — підписання трьох угод з українськими оборонними виробниками.

        У присутності президента українська компанія Fire Point, Державне київське конструкторське бюро “Луч” та науково-виробниче підприємство “Радіонікс” підписали угоди про співпрацю із Sener. Домовленості передбачають налагодження співробітництва в ракетній галузі та протиповітряній обороні.

        Також укладено окрему угоду між іспанською компанією Escribano та українським виробником безпілотних авіаційних систем Skyeton. Сторони домовилися спільно розробляти та виготовляти ударні лазерно-керовані системи на базі українських безпілотників.

        Під час зустрічі керівництво Sener представило можливості компанії, зокрема у сфері розробки автономних систем, систем зв’язку та участі у програмах протиповітряної оборони. Компанія також виробляє компоненти для ракет до систем IRIS-T, які збирають у Німеччині для України.

        Володимир Зеленський зазначив, що Україна зацікавлена у спільних проєктах із виробництва далекобійних дронів і готова до масштабування власних розробок.

        “Посилення ППО й захист життів — наш найголовніший пріоритет. Розраховуємо, що всі домовленості між українськими та іспанськими виробниками будуть реалізовані якнайшвидше”, — заявив президент.

        Підписання угоди у сфері ППО в Іспанії / Фото: Офіс президента

