Чак Норріс пішов із життя у віці 86 років: про смерть актора повідомила родина

Родина Чака Норріса повідомила про його раптову смерть, яка сталася вранці напередодні. За їхніми словами, актор пішов із життя в колі близьких і перебував у спокої.

Про це стало відомо зі сторінки Чака Норріса в Instagram.

У заяві родини зазначається, що обставини смерті вони просять залишити приватними. Також близькі подякували за підтримку після нещодавньої госпіталізації актора.

“Для світу він був майстром бойових мистецтв, актором і символом сили. Для нас він був відданим чоловіком, люблячим батьком і дідусем, неймовірним братом і серцем нашої родини”, — йдеться у повідомленні.

Родина наголосила, що Чак Норріс прожив життя з вірою, метою та відданістю людям, яких любив, і своєю діяльністю надихнув мільйони людей у всьому світі.

Вони також зазначили, що підтримка шанувальників мала для нього велике значення: “Для нього ви були не просто шанувальниками, ви були його друзями”.

Довідка. Чак Норріс — американський актор і майстер бойових мистецтв, який здобув широку популярність у 1970–1980-х роках завдяки ролям у бойовиках і телесеріалах. Найбільш відомий за серіалом “Вокер, техаський рейнджер”, де виконав головну роль. Також знімався у фільмах “Зниклі безвісти”, “Загін “Дельта” та інших. Норріс є багаторазовим чемпіоном світу з карате та засновником власного стилю бойових мистецтв Чун Кук До.

Актор народився 10 березня 1940 року в США. Був двічі одружений, має п’ятьох дітей. Його родина неодноразово брала участь у його проєктах і публічному житті. Згодом Норріс став культурним феноменом, зокрема завдяки популярним інтернет-мемам про “факти Чака Норріса”.