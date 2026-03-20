Без участі Росії: Зеленський назвав ключові теми запланованої на завтра зустрічі зі США

У суботу, 21 березня, відбудеться зустріч українських та американських чиновників у США без участі російської сторони. Українська делегація планує обговорити дати тристоронніх переговорів, санкційну політику та підготовку документів щодо завершення війни.

Про це Президент України Володимир повідомив 20 березня.

Під час двосторонньої зустрічі в США українська сторона хоче обговорити дати переговорів на тристоронньому рівні за участю Росії. За словами президента, потрібно більше конкретики, адже зустріч переносили вже кілька разів.

Також Україні необхідно підтримувати тісні контакти зі Сполученими Штатами, оскільки нещодавно Вашингтон призупинив деякі санкції проти російської енергетики.

“Усе це ризики для нас, збільшення грошей для РФ і збільшення їхніх можливостей на фронті. Це небезпечно. Тому зустріч із цього погляду також важлива”, — зазначив Зеленський.

Українські та американські делегації працюватимуть й над двосторонніми документами для майбутнього завершення війни, гарантій безпеки та відновлення України.

Президент зазначив, що на тристоронніх переговорах у військовому форматі вже був досягнутий певний прогрес: Україна, Росія та США погодили механізм моніторингу режиму припинення вогню у разі появи політичної волі. Наразі такої волі немає, тому Україна направила на переговори політичну підгрупу.

Він додав, що російська сторона не хоче їхати до США, тоді як для американської сторони на тлі війни на Близькому Сході пріоритетною є власна присутність у країні, тому українська делегація вирушає до Сполучених Штатів.

Нагадаємо, черговий раунд переговорів України, Росії та США планувався на початок березня, однак його було перенесено через початок війни США проти Ірану.