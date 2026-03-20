Українські військові ліквідували російського штурмовика, підозрюваного у педофілії, — ГУР

Сили оборони України на одному з напрямків фронту ліквідували російського військовослужбовця, який раніше скоїв тяжкі кримінальні злочини. Йдеться про штурмовика, який після підписання контракту був направлений на фронт.

Про це повідомили в Головному управлінні розвідки МО України.

Під час боїв на одному з напрямків українські військові ліквідували росіянина Андрія Власова 1992 року народження, який служив у складі 9-го мотострілецького полку 18-ї гвардійської мотострілецької дивізії 11-го армійського корпусу ЗС РФ.

“У 2022–2023 роках Власов скоїв насильницькі дії щодо двох хлопців 2010 року народження, скориставшись їхньою безпорадністю – жертвам на момент злочину було 11-12 років”, – розповіли в ГУР.

Російські слідчі також перевіряли його причетність до інших злочинів, однак розслідування не завершилося й до в’язниці підозрюваний не потрапив. 29 вересня 2025 року підписав контракт із російською армією, після чого пройшов формальну підготовку і вже 15 листопада був відправлений на тимчасово окуповані території України, де опинився на передовій.

Практично одразу після прибуття на позиції він був ліквідований.