        Удари по військовій інфраструктурі РФ: уражено комбінат в Алчевську, полігон та літак А-50

        Галина Шподарева
        20 Березня 2026 15:45
        Генштаб озвучив результати ударів по військовій інфраструктурі РФ / Фото: Генштаб ЗСУ
        У ніч на 20 березня Сили оборони України завдали уражень по важливих об’єктах росіян. Також підтверджено пошкодження літака дальнього радіолокаційного виявлення А-50 внаслідок удару кількома днями раніше.

        Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

        На тимчасово окупованій території Луганської області уражено об’єкти Алчевського металургійного комбінату. Підприємство задіяне у виготовленні корпусів артилерійських снарядів, а також у виробництві та ремонті броньованої сталі для військової техніки окупаційної армії.

        Також уражено інфраструктуру полігону “Восточний” у районі Новопетрівки на тимчасово окупованій території Запорізької області.

        Окрім цього, уточнено результати ударів від 17 березня по об’єктах 123-го авіаремонтного заводу у місті Стара Русса Новгородської області РФ. Додатково підтверджено пошкодження літака А-50, який перебував на території підприємства на обслуговуванні та, ймовірно, очікував модернізації.

        Масштаби завданих збитків та втрати противника уточнюються.


