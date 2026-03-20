Удари по військовій інфраструктурі РФ: уражено комбінат в Алчевську, полігон та літак А-50

У ніч на 20 березня Сили оборони України завдали уражень по важливих об’єктах росіян. Також підтверджено пошкодження літака дальнього радіолокаційного виявлення А-50 внаслідок удару кількома днями раніше.
Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.
На тимчасово окупованій території Луганської області уражено об’єкти Алчевського металургійного комбінату. Підприємство задіяне у виготовленні корпусів артилерійських снарядів, а також у виробництві та ремонті броньованої сталі для військової техніки окупаційної армії.
Також уражено інфраструктуру полігону “Восточний” у районі Новопетрівки на тимчасово окупованій території Запорізької області.
Окрім цього, уточнено результати ударів від 17 березня по об’єктах 123-го авіаремонтного заводу у місті Стара Русса Новгородської області РФ. Додатково підтверджено пошкодження літака А-50, який перебував на території підприємства на обслуговуванні та, ймовірно, очікував модернізації.
Масштаби завданих збитків та втрати противника уточнюються.