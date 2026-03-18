        Сили оборони уразили авіазавод у Росії, де виготовляють літаки Іл-76

        Галина Шподарева
        18 Березня 2026 16:46
        Російський завод "Авіастар" / Фото: РосЗМІ
        Російський завод "Авіастар" / Фото: РосЗМІ

        16 березня Сили оборони України завдали удару по авіабудівному заводу “Авіастар” у Росії. За попередніми даними, пошкоджено інфраструктуру підприємства та літаки.

        Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

        16 березня підрозділи Сил оборони України уразили інфраструктуру авіабудівного заводу “Авіастар” у районі міста Ульянівськ Ульянівської області РФ.

        Підприємство входить до складу Об’єднаної авіабудівної корпорації, що є частиною структури “Ростех”, і забезпечує виробництво військово-транспортних літаків Іл-76МД-90А, літаків-заправників Іл-78М-90А, а також обслуговування важких транспортних літаків Ан-124 “Руслан”.

        За попередньою інформацією, уражено кліматичне укриття та місця стоянки літаків. Частина повітряних суден, що перебували на території підприємства, отримала пошкодження.

        Масштаби завданих збитків уточнюються.


