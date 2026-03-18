        ССО показали удари по базі підрозділу “Рубікон” та складах боєприпасів на Донеччині

        Галина Шподарева
        18 Березня 2026 15:24
        Кадр ураження бази підрозділу "Рубікон" / Скриншот
        У ніч на 18 березня Сили спеціальних операцій провели серію Middle Strike ударів по об’єктах противника на тимчасово окупованій території Донецької області. Серед уражених цілей — база підрозділу “Рубікон” і координаційний центр безпілотних систем.

        Про це повідомили в Силах спеціальних операцій.

        У Донецьку далекобійні дрони ССО уразили базу засекреченого російського центру безпілотних технологій “Рубікон”, а також елемент управління цим підрозділом. Крім того, в місті було уражено координаційний центр роботи підрозділів безпілотних систем ворога.

        В окупованому селищі Вільне під удари потрапили склади боєприпасів, майна та техніки, а також місце накопичення і розподілу боєприпасів.

        “Підрозділи Сил спеціальних операцій проводять Middle Strike удари по об’єктах ворога на окупованій території України. Підпільники Руху опору сприяли успіху цієї серії ударів”, — йдеться в повідомленні.


