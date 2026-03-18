“Примари” ГУР уразили новітню РЛС “Валдай” у Криму

Українські розвідники уразили новітню російську радіолокаційну станцію «Валдай» у тимчасово окупованому Криму. Також знищено низку інших військових об’єктів і два десантні катери з екіпажами.

Про це повідомило Головне управління розвідки Міноборони України. За його даними, операцію провели бійці спецпідрозділу «Примари» протягом перших двох тижнів березня.

Зокрема, під час одного з нальотів було уражено РЛС «Валдай», призначену для виявлення та боротьби з малорозмірними безпілотниками.

Окрім цього, українські розвідники вивели з ладу станцію постановки радіоперешкод, ретранслятор для безпілотників типу «Герань/Гербера», а також комплекс навігаційної системи «Глонас».

Також повідомляється, що під час операції було знищено два десантні катери проєкту БК-16 разом із екіпажами.

У ГУР наголосили, що операції з ураження російських військових об’єктів на півострові тривають.