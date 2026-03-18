У Сумах дрон влучив у адмінбудівлю: постраждали люди на зупинці

У Сумах російський безпілотник влучив в адміністративну будівлю, внаслідок чого постраждали люди на зупинці громадського транспорту. Серед поранених — 16-річний підліток.

РФ атакувала Суми: поранено підлітка і жінку, є руйнування

Про це повідомили начальник Сумської міської військової адміністрації Сергій Кривошеєнко та в Сумській ОВА. За їхніми даними, удар стався у Зарічному районі міста.

Під час атаки підліток перебував поруч із місцем влучання на зупинці. Його госпіталізували з пораненнями, загрози життю немає. Також до лікарні доставили поранену жінку.

Унаслідок удару пошкоджено два житлові багатоповерхові будинки поруч — у них вибито вікна та балконні блоки.

За даними Української правди, дрон влучив у приміщення Територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Усередині будівлі постраждалих немає.