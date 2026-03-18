Погрози угорцям на Закарпатті: РФ розпочала нову ІПСО проти України

Служба безпеки України викрила інформаційно-психологічну спецоперацію російських спецслужб, спрямовану на дестабілізацію ситуації на Закарпатті та розпалювання напруги між Україною та Угорщиною. Зокрема, мішенню стала угорська національна спільнота.

Про це повідомила СБУ. За її даними, російські спецслужби використовують технологію підміни номера через IP-телефонію для здійснення провокаційних дзвінків.

Зловмисники телефонують представникам угорської громади нібито з українських номерів і погрожують їм, вимагаючи залишити територію України. Під час розмов вони представляються учасниками «націонал-патріотичних формувань» або навіть правоохоронцями.

У СБУ зазначили, що під час технічної перевірки встановлено: дзвінки здійснювалися з території Росії.

Наразі служба безпеки працює над блокуванням цієї інформаційної операції.

У відомстві закликали громадян не піддаватися на провокації та у разі отримання погроз або підозрілих повідомлень одразу повідомляти правоохоронні органи.