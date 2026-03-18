У Краматорську після удару авіабомбами поранені 8 людей, серед них діти

У Краматорську внаслідок нічного удару російських військ поранено 8 людей, серед них двоє дітей. По місту було скинуто дві авіабомби.

Про це повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін. За його словами, серед постраждалих — діти віком 5 і 14 років.

Унаслідок атаки пошкоджено щонайменше дві багатоповерхівки, 27 приватних будинків і три автомобілі. Повний перелік руйнувань наразі встановлюється.

Усі поранені отримують необхідну медичну допомогу.

На місці працюють відповідні служби, триває ліквідація наслідків удару.