У Краматорську після удару авіабомбами поранені 8 людей, серед них діти

У Краматорську внаслідок нічного удару російських військ поранено 8 людей, серед них двоє дітей. По місту було скинуто дві авіабомби.
Про це повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін. За його словами, серед постраждалих — діти віком 5 і 14 років.
Унаслідок атаки пошкоджено щонайменше дві багатоповерхівки, 27 приватних будинків і три автомобілі. Повний перелік руйнувань наразі встановлюється.
Усі поранені отримують необхідну медичну допомогу.
На місці працюють відповідні служби, триває ліквідація наслідків удару.