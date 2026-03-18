        Шон Пенн разом із Єрмаком відвідав українських військових на Донеччині

        Галина Шподарева
        18 Березня 2026 21:34
        Шон Пенн та Андрій Єрмак у розташуванні 157-ї ОМБр / Фото: 157-ма ОМБр
        Під час візиту до України американський актор та режисер Шон Пенн відвідав бійців 157-ї окремої механізованої бригади на Донеччині. Супроводжував зірку Голлівуду до підрозділу колишній керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

        Відповідні фото оприлюднили у 157-й ОМБр.

        “Шон Пенн, пропустивши церемонію Оскар і прибувши до України, мав змогу особисто відвідав бойовий підрозділ 157-ї окремої механізованої бригади, який виконує бойові завдання на Донецькому напрямку”, — йдеться в дописі.

        На фото поряд із Шоном Пенном — колишній керівник Офісу президента Андрій Єрмак, присутність якого військові ніяк не прокоментували.

        Зазначається, що під час поїздки актор поспілкувався з українськими військовослужбовцями, висловив підтримку та подяку за їхню мужність та відданість захисту України.

        “Його приїзд — це знак того, що світ бачить і цінує наших героїв, які день за днем стоять на захисті свободи та незалежності нашої країни. Такі зустрічі надихають та нагадують, що навіть у найскладніші часи ми не самі, і наша відвага не залишиться непоміченою”, – йдеться у повідомленні.

        Нагадаємо, 16 березня американський актор та режисер Шон Пенн прибув до України, через що пропустив церемонію вручення кінопремії “Оскар”, попри те, що здобув перемогу в одній із номінацій.

        Візит Шона Пенна до 157-ї ОМБр / Фото: 157-ма ОМБр

