Скандал у Дніпропетровській облраді: депутатка назвала дітей із генетичними хворобами “дебілами”

На Дніпропетровщині депутатка облради Олена Чиркова опинилася в центрі скандалу через зневажливе висловлювання про дітей із генетичними захворюваннями. Згодом вона публічно вибачилася за свої слова.

Про це пише Суспільне Дніпро.

Інцидент стався під час засідання бюджетної комісії Дніпропетровської облради, де обговорювали дофінансування міжобласного центру медичної генетики і пренатальної діагностики імені Веропотвеляна у Кривому Розі.

“Мета була така – підтримка державної програми, щоб у нас не було дебілів і інших”, – заявила під час обговорення Олена Чиркова.

Фрагмент засідання оприлюднив один із місцевих Telegram-каналів. Також депутатка запропонувала медзакладу більш творчо підходити до питання самозабезпечення, зокрема найняти креативного менеджера.

Голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук розкритикував висловлювання депутатки.

“Зневажливо висловлюватись про дітей з генетичними захворюваннями – неприпустимо. Це приниження людської гідності. І це сором. Тут може бути тільки одна позиція: повага до дітей, до батьків, до лікарів, які щодня борються за здоров’я і життя маленьких пацієнтів. Жоден мандат, жодна посада і жодні емоції не дають права говорити подібне”, — написав він.

Після розголосу Олена Чиркова опублікувала допис у Facebook, у якому вибачилася за свої слова.

“Прошу вибачення у батьків, у родин, які щодня живуть із цими випробуваннями, у лікарів, які борються за здоров’я цих дітей, і в усіх, кого образили мої слова. У таких темах немає права на зневагу. Публічна людина тим більше не може дозволяти собі подібне”, — написала вона.