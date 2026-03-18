Справа про хабарництво в СБУ: суд обрав запобіжні заходи двом посадовцям і посереднику

18 березня Вищий антикорупційний суд обрав запобіжні заходи двом посадовцям СБУ та їхньому ймовірному спільнику у справі про хабарництво. Їх підозрюють у вимаганні 620 тисяч доларів за налагодження протиправної схеми у сфері бурштинового бізнесу на Рівненщині.

Про це повідомляє Суспільне.

Сьогодні ВАКС розглянув питання запобіжних заходів для заступника начальника УСБУ в Рівненській області Ігоря Бріки, заступника начальника ГУ СБУ у Києві та Київській області Олега Токарчука та цивільної особи Андрія Андрієвського.

За даними слідства, фігуранти через посередника вимагали 620 тисяч доларів у керівника компанії-монополіста у сфері бурштинового бізнесу. За ці кошти вони нібито обіцяли закрити кримінальне провадження щодо підприємства.

Суд обрав для Андрія Андрієвського запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб до 4 травня з альтернативою застави у розмірі 998 400 гривень. У разі внесення застави він зобов’язаний прибувати до суду, не залишати Київ, не спілкуватися зі свідками та носити електронний браслет.

За матеріалами справи, Андрієвський отримував кошти двома траншами. Перший у розмірі 50 тисяч доларів передали 6 березня у Києві, другий — 250 тисяч доларів 16 березня в одному з ресторанів Київської області.

Андрій Андрієвський / Фото: Суспільне

Заступнику начальника СБУ у Києві та Київській області Олегу Токарчуку суд обрав запобіжний захід у вигляді застави 998 400 гривень. Його зобов’язали не залишати Київ, не спілкуватися зі свідками, здати документи для виїзду за кордон та носити електронний браслет.

За версією слідства, саме Токарчук залучив посередника для комунікації з бізнесом і координації передачі коштів.

Олег Токарчук / Фото: Суспільне

Також сьогодні Вищий антикорупційний суд Києва обрав запобіжний захід для заступника управління СБУ в Рівненській області Ігоря Бріки — тримання під вартою строком на два місяці з альтернативою внесення застави у розмірі 998 тисяч гривень.

За даними слідства, Бріка через посередника вимагав 22 тисячі доларів хабаря у компанії, що займається видобутком бурштину на Рівненщині, за неперешкоджання її діяльності. Підозрюваний провину не визнає, а його адвокати заявляють, що слідство не надало доказів причетності Бріки до вимагання та отримання грошей.

Ігор Бріка / Фото: Суспільне

Нагадаємо, 16 березня стало відомо про затримання двох посадовців СБУ. Слідство встановило, що підозрювані намагалися організувати протиправну схему у сфері бурштинового бізнесу в Рівненській області. Ймовірних організаторів та посередника затримали під час передачі частини хабаря у сумі 270 тисяч доларів.

17 березня генпрокурор Кравченко повідомив, що заступнику начальника головного управління СБУ у місті Києві та Київській області, заступнику начальника УСБУ у Рівненській області, а також цивільному посереднику оголосили підозру. За статтею про отримання неправомірної вигоди їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.