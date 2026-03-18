Польський суд погодив екстрадицію до України російського археолога Бутягіна

У Польщі суд погодив екстрадицію до України російського археолога Олександра Бутягіна, якого підозрюють в умисному незаконному частковому знищенні археологічного комплексу “Стародавнє місто Мірмекій” у Керчі в Криму.

Про це повідомив Генпрокурор Руслан Кравченко.

“Йдеться про перший випадок, коли український запит про видачу громадянина РФ отримує таку судову оцінку. І це прецедент”, – написав Кравченко.

За даними слідства, після окупації Криму Бутягін організовував і проводив незаконні археологічні розкопки на об’єкті національного значення “Стародавнє місто Мірмекій”. Зазначається, що під виглядом “експедицій” об’єкт культурної спадщини розкопували, руйнували та частково знищили. Збитки від таких дій оцінюються більш ніж у 200 млн гривень.

“Діяльність Бутягіна – це спроба переписати історію, привласнити українську спадщину та легітимізувати окупацію через “науку”, – йдеться в повідомленні.

Рішення суду є лише одним з етапів процедури, і сторона захисту може скористатися правом на апеляцію.