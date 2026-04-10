Вдруге за тиждень: польські F-16 перехопили розвідувальний літак РФ над Балтійським морем

Польські винищувачі F-16 вдруге за цей тиждень перехопили російський розвідувальний літак Іл-20, який здійснював політ над Балтійським морем.

Про це повідомив міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш у соцмережі X.

За його словами, увечері чергова пара винищувачів знову піднялася в повітря для перехоплення російського літака.

Реклама

Реклама

“Провокаційні дії Федерації Російської тестують наші системи протиповітряної оборони. Завдяки постійній бойовій готовності пілотів, солдатів та наземного персоналу польське небо залишається безпечним”, – йдеться в повідомленні.

Косіняк-Камиш зазначив, що збройні сили Польщі готові оперативно реагувати на загрози.

Нагадаємо, 8 квітня польські винищувачі вже перехоплювали Іл-20 над Балтійським морем, який виконував розвідувальну місію з вимкненим транспондером.