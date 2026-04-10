        Вдруге за тиждень: польські F-16 перехопили розвідувальний літак РФ над Балтійським морем

        Галина Шподарева
        10 Квітня 2026 11:23
        Польські винищувачі F-16 під час польоту над Балтійським морем / Фото: x.com/KosiniakKamysz
        Польські винищувачі F-16 під час польоту над Балтійським морем / Фото: x.com/KosiniakKamysz

        Польські винищувачі F-16 вдруге за цей тиждень перехопили російський розвідувальний літак Іл-20, який здійснював політ над Балтійським морем.

        Про це повідомив міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш у соцмережі X.

        За його словами, увечері чергова пара винищувачів знову піднялася в повітря для перехоплення російського літака.

        “Провокаційні дії Федерації Російської тестують наші системи протиповітряної оборони. Завдяки постійній бойовій готовності пілотів, солдатів та наземного персоналу польське небо залишається безпечним”, – йдеться в повідомленні.

        Косіняк-Камиш зазначив, що збройні сили Польщі готові оперативно реагувати на загрози.

        Нагадаємо, 8 квітня польські винищувачі вже перехоплювали Іл-20 над Балтійським морем, який виконував розвідувальну місію з вимкненим транспондером.


