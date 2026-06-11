У Москві вперше за 23 роки відмовилися від концерту до Дня Росії на Червоній площі

У Москві вперше за 23 роки вирішили не проводити святковий концерт до Дня Росії на Червоній площі, повідомляють російські ЗМІ.

За їхніми даними, захід, запланований на 12 червня, перенесли до культурного центру «Моссовет» на Преображенській площі. Водночас низка інших російських ЗМІ стверджує, що концерт може відбутися на майданчику «ЦСКА Арена».

Причини зміни місця проведення офіційно не пояснюються.

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Як зазначає видання, організатори також скоротили список артистів, які мали виступити на концерті. Спочатку в програмі були заявлені Надія Бабкіна, SHAMAN, Лариса Доліна, Тетяна Куртукова, Олександр Буйнов, гурт Ay Yola та інші виконавці.

За інформацією ЗМІ, частина з них у підсумку не братиме участі у заході.

Концерти до Дня Росії на Червоній площі проводилися щороку з 2003 року. Вони відбувалися навіть під час пандемії коронавірусу.