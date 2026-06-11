СБУ викрила співробітника ГРУ, який вербував дітей для диверсій в Одесі

Служба безпеки України заочно повідомила про підозру громадянину РФ Артему Шмулю, якого називає співробітником російської воєнної розвідки (ГРУ). За даними слідства, він вербував неповнолітніх жителів Одеси для вчинення диверсій і терористичних актів.

Як повідомили в СБУ, у травні 2024 року правоохоронці викрили чотирьох агентів, яких Шмуль нібито залучив до підпалів військових автомобілів в Одесі.

За даними слідства, до виконання завдань були залучені одесити віком від 13 до 18 років. Російська спецслужба встановила з ними контакт через Telegram-канали, де підлітки шукали можливість швидкого заробітку.

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В обмін на грошову винагороду вони погодилися підпалювати автомобілі Сил оборони України та об’єкти Укрзалізниці.

СБУ стверджує, що за вказівками російського куратора підлітки підпалили вантажівку Національної гвардії та релейну шафу на залізничній колії. Виконання завдань вони фіксували на відео та надсилали матеріали замовнику через месенджери.

За інформацією слідства, перед цим учасники групи виконували так звані тестові завдання, серед яких було розповсюдження провокативних листівок на вулицях Одеси.

Під час обшуків у фігурантів вилучили антиукраїнські матеріали та мобільні телефони з доказами контактів із представниками російських спецслужб.

Артему Шмулю заочно повідомлено про підозру за статтями щодо фінансування тероризму та організації терористичного акту, вчиненого групою осіб за попередньою змовою.

У СБУ заявили, що тривають заходи для встановлення місцеперебування підозрюваного та його притягнення до відповідальності.