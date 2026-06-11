На Україну йде хвиля прохолоди: де температура впаде майже вдвічі

У п’ятницю, 12 червня, в Україні очікується різноманітна погода — від спеки до +30 °C на сході до прохолоди на заході країни. Атмосферний фронт принесе дощі, грози, місцями сильні зливи, шквали та град.

Про це повідомили синоптикиня Наталка Діденко.

Завтра через проходження атмосферного фронту дощі прогнозують у більшості регіонів України. У багатьох областях опади супроводжуватимуться грозами, а подекуди можливі сильні зливи, шквали та град.

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Найбільший контраст температур очікується між заходом і сходом країни. У західних областях вдень повітря прогріється лише до +11…+15 °C, тоді як на сході стовпчики термометрів піднімуться до +27…+30 °C.

На решті території України температура повітря становитиме переважно +24…+28 °C.

У Києві 12 червня прогнозують дощ і грозу. Місцями можливі інтенсивні короткочасні зливи. Вдень у столиці очікується близько +24 °C.

За прогнозом синоптиків, у суботу та неділю повітря в більшості областей України стане ще прохолоднішим на кілька градусів.