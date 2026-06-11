За викрадення та катування двох українців у Польщі затримали чотирьох чоловіків

У Вроцлаві викрали двох 20-річних громадян України. Молодих людей утримували в підвалі будівлі в Старому Місті, а викрадачам уже висунули звинувачення.

Про це пише видання In Poland.

За даними поліції, наприкінці травня зловмисники під виглядом надання послуги виманили одного з юнаків у двір на вулиці Бардзька, а другого — на паркінг на вулиці Швєрардовська. Там хлопців затягнули в автомобілі та відвезли до підвалу ресторану в Старому Місті.

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Викрадачі погрожували українцям і застосовували до них фізичне насильство. Вони змушували юнаків надати паролі до банківських застосунків та позичати гроші у друзів. Метою було витребувати від бранців якомога більше грошей.

Поліція встановила особи причетних та згодом заарештувала чотирьох чоловіків. Це громадяни Казахстану, України та Тунісу віком від 25 до 30 років.

Усім їм буде висунуто звинувачення у позбавленні волі з особливими муками, пограбуванні, вимаганні та нападі. Усіх чотирьох взяли під варту. Затриманим загрожує до 25 років ув’язнення.