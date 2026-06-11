Українські військові заявили про критичні пошкодження Чонгарського мосту

Чонгарський міст, який з’єднує окупований Крим із захопленою частиною Херсонської області, зазнав критичних пошкоджень після удару українських сил і наразі непридатний для руху транспорту.

Про це в ефірі «Суспільного» заявив командир Першого окремого штурмового полку імені Дмитра Коцюбайла Дмитро Філатов.

За його словами, мостом наразі не можуть користуватися ані вантажні, ані легкові автомобілі, а для відновлення переправи необхідні масштабні ремонтні роботи.

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Філатов стверджує, що після пошкодження мосту російські війська почали розгортати поруч понтонні переправи та змінили маршрути постачання, перенаправивши транспорт через Армянськ.

Водночас, за словами військового, українські сили контролюють нові логістичні маршрути противника.

«Через пошкодження Чонгарського мосту противник сконцентрував велику кількість вантажівок із військовими вантажами, які рухалися саме через Армянськ. Під час ураження нам вдалося влучити по вантажівках, які перевозили паливо та боєприпаси. Там було близько 50 машин, і частину з них знищено», — заявив Філатов.

Українські безпілотники атакували Чонгарський міст у ніч на 9 червня. Після цього призначений Росією керівник окупованої частини Херсонської області Володимир Сальдо повідомляв про закриття руху через переправу.