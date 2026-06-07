Біля Чонгара пошкоджено міст: окупаційна влада перекрила рух через АПП “Джанкой”

Призначений Росією керівник окупованої частини Херсонської області Володимир Сальдо заявив, що внаслідок нічної атаки безпілотників було пошкоджено мостове полотно в районі Чонгара на адміністративному кордоні між Херсонською областю та окупованим Кримом.

За його словами, після удару рух через пункт пропуску «Джанкой» тимчасово перекрили з міркувань безпеки. Автотранспорт було перенаправлено через пункти пропуску «Армянськ» і «Перекоп».

Сальдо повідомив, що інформацію про терміни відновлення руху через міст у районі Чонгара оприлюднять пізніше.

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Напередодні, 6 червня, 3-й окремий полк Сил спеціальних операцій ЗСУ повідомив, що його оператори безпілотників взяли під повітряний контроль частину сухопутного маршруту, який російські війська використовують для сполучення з окупованим Кримом.

У підрозділі заявили, що дрони завдають ударів по техніці та логістичних маршрутах російських військ на напрямку Мелітополь — Чонгар. За твердженням ССО, це вже ускладнило постачання армії РФ та доставку пального на півострів.

На тлі цих подій 7 червня тимчасово призупиняв роботу і Кримський міст. Близько години рух автотранспорту був перекритий, після чого його відновили.

Водночас російські Z-канали повідомляють про зростання дальності та інтенсивності ударів дронів-камікадзе Hornet, які, за їхніми даними, вже досягають районів поблизу кордону Ростовської області РФ.