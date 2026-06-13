Дрони знову атакували мости до Криму: окупанти обмежили рух через Чонгар

Окупаційна адміністрація Херсонської області повідомила про нову атаку безпілотників на мости в районах Чонгару та Генічеська, які використовуються для сполучення тимчасово окупованого Криму з материковою частиною України.

За словами призначеного Росією керівника окупаційної адміністрації Володимира Сальдо, після ударів було зупинено рух транспорту в напрямку Джанкоя.

Водночас міст між тимчасово окупованим Генічеськом та Арабатською Стрілкою продовжує працювати, однак рух там організовано в реверсивному режимі.

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Це вже не перший випадок атак на транспортну інфраструктуру, яку російські війська використовують для забезпечення своїх угруповань у Криму та на півдні України. Ще 11 червня окупаційна влада повідомляла про удари по чотирьох мостах, що ведуть на півострів.

Кількома днями раніше українські військові двічі атакували автомобільний міст поблизу Чонгару.

Після попередніх ударів російські військові почали перекидати паливо, боєприпаси та інші вантажі альтернативними маршрутами. Однак, за наявною інформацією, один із таких маршрутів також потрапив під удар. Поблизу Армянська Сили оборони України атакували колону, що складалася приблизно з 50 вантажівок із паливом та боєприпасами. Частину техніки було знищено.